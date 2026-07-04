Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan, "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" statüsündeki Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kurumuştu. Bir dönem binlerce su kuşuna ev sahipliği yapan gölde balıkçılık durmuş, kayıklar karaya oturmuş, çatlayan göl tabanının bazı bölümleri tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Kuruyan göl çevresindeki arazi paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazıklar zaman zaman şiddet olaylarına dönüşmüş, çıkan kavgalarda can kaybı ve yaralanmalar yaşanmıştı.

Yağışlar ve barajdan verilen su gölü yeniden doldurdu

Bu yıl Manisa genelinde etkili olan yağışların ardından Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi önemli ölçüde yükseldi. Barajdaki su kotunun güvenli seviyenin üzerine çıkmasıyla tahliye edilen su Marmara Gölü'ne yönlendirildi.

Yapılan su takviyesi sayesinde gölde su derinliği yaklaşık 4 metreye ulaştı. Yeniden suyla buluşan sulak alanda göçmen kuşların görülmeye başlaması, bölgedeki ekolojik yaşamın canlandığının en önemli göstergesi oldu.

Kalıcı çözüm için yeni proje yürütülüyor

Marmara Gölü'nün yeniden kurumasının önüne geçmek amacıyla Devlet Su İşleri tarafından kalıcı bir su besleme projesi de hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında Bozdağ'dan gelen yıllık yaklaşık 25 milyon metreküp suyun çeşitli regülatörler ve Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle ulaştırılması hedefleniyor. Böylece gölün sürdürülebilir şekilde suyla beslenmesi amaçlanıyor.

"Doğa yeniden canlanıyor"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, gölün yeniden su tutmasının yalnızca doğal yaşam açısından değil, tarım ve bölge ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Gölün kurumasıyla birlikte çevredeki mahallelerde nem oranının düştüğünü, bunun da özellikle üzüm ve zeytin üretiminde kalite kayıplarına yol açtığını belirten Yalvaç, don ve kuraklık riskinin de arttığını ifade etti.

"Balıkçılık da yeniden başlayacak"

Yağışlar ve su takviyesi sayesinde Marmara Gölü'nde doğal yaşamın yeniden hareketlendiğini belirten Yalvaç, göçmen kuşların tekrar bölgeye gelmeye başladığını söyledi.

Gölde yüzlerce kuş türünün yeniden gözlemlendiğini dile getiren Yalvaç, balıkçılık faaliyetlerinin de kısa süre içerisinde yeniden başlamasını beklediklerini belirterek, bu gelişmenin hem doğa hem de bölge ekonomisi adına umut verici olduğunu ifade etti.

Yalvaç, Marmara Gölü'nün yalnızca Gölmarmara için değil, Salihli, Saruhanlı, Ahmetli ve çevresindeki yerleşimler açısından da hayati öneme sahip bir ekosistem olduğunu vurgulayarak, gölün bir daha kurumaması için tüm kurumların ve vatandaşların ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.