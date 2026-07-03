Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı-Kızılırmak Kara Yolunda Feci Çarpışma

Kaza, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Bozkır köyü mevkisinde meydana geldi. İzzet Gümüşbuğa (43) yönetimindeki 16 ALY 258 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Remzi Akdemir'in (75) kullandığı 06 HD 7613 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazada otomobil sürücüsü İzzet Gümüşbuğa ile araçta bulunan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araç sürücüsü Remzi Akdemir ile otomobilde bulunan Çiğdem Gümüşbuğa (30), Abdullah Gümüşbuğa (5), Esma Betül Gümüşbuğa (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Remzi Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren Abdullah Gümüşbuğa ile Esma Betül Gümüşbuğa'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Çankırı-Kızılırmak kara yolu, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.