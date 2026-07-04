Alacacılar Sokak'taki iş yerinde 51 senedir yorgancılık yapan Sadık Can, mesleğinin son temsilcileri arasında yer alıyor. Her gün dükkanını açıp 6-7 saat çalışıp mesleğini yaşatmaya çalışan Sadık Can, daha önce 30'a yakın olan meslek erbabı sayısının son yıllarda hızla azaldığını ve bir elin parmaklarını geçmediğini aktardı. Can, '1975 yılından bu yana bu meslekle uğraşıyorum. Önceden çok kalfalarımız çıraklarımız vardı. Son 15 senedir artık çırak bulunmuyor. Eskiden anne- babalar çocuklarını 'Zanaat öğrensin' diye yaz döneminde 2-3 ay gönderiyordu. Şimdi bu durum ortadan tamamen kalktı. Çırak yok. Her geçen gün bu işler bitiyor' diye konuştu.

"Mesleğin en yaşlısı benim"

İlerleyen yaşına rağmen mesleğine devam ettiğini belirten Can, her gün dükkanına gelip 6-7 saat çalıştığını kaydetti. Can, 'Cenabıhak sağlığımı daim eylediği müddetçe mesleğime devam edeceğim, bırakmayacağım. Bu dükkan velinimetimiz. Son ana kadar devam etmeye çalışacağım. İnşallah ömrümüz olduğu müddetçe devam edeceğim. Şu anda mesleğin en yaşlısı benim' dedi.

Hazır yatak ve yorganların mesleği bitme noktasına getirdiğini de söyleyen Can, 'Mesleğimiz ölmesin diye mücadele edeceğim. Eskiden saten, ipek, basma yorganlar ilgi görürdü. Şimdi elyaf ve silikonlar bunların yerini aldı. Allah sağlık verdiği müddetçe bu işe devam edeceğim' ifadelerini kullandı.