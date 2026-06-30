Ballak, özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan yoğun yağışların ardından boş tarla, arsa ve yol kenarlarında hızla büyüyen yabani otların kurumasıyla birlikte yangın riskinin arttığını söyledi.

Günlük Yangın Vakaları Artış Gösterdi

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte yangın vakalarında da yükseliş yaşandığını belirten Ballak, günlük ortalama vaka sayısının 6’nın üzerine çıktığını ifade etti.

Ballak, yaz aylarının ilerlemesiyle birlikte bu sayının daha da artabileceğine dikkat çekti.

En Büyük Tehlike: İhmal ve İnsan Kaynaklı Yangınlar

Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ve ihmallerden kaynaklandığını vurgulayan Ballak, şu uyarılarda bulundu:

Spiral ve kaynak çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımlar

Gelişigüzel atılan sigara izmaritleri

Tarla ve bahçelerde kontrolsüz yakılan ateşler

Bu tür ihmallerin büyük yangınlara neden olabileceği belirtildi.

“Kuru Otları Yakmayın, Biçerek Temizleyin”

Vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunan Ballak, boş tarlalarda ve arsalarda bulunan kuru otların yakılmak yerine biçilerek temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca araçların kuru otların üzerine park edilmesinin de yangın riskini artırdığı ve maddi zarara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Piknik Ateşlerine Dikkat

Ballak, piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiğini ve yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kuru otların tarım alanlarını da tehdit ettiğini belirten Ballak, hasat döneminde çiftçilerin mutlaka yangın tedbirlerini alması gerektiğini vurguladı.

“Küçük İhmal Büyük Felakete Yol Açabilir”

Mehmet Ali Ballak, küçük bir kıvılcımın bile büyük yangınlara neden olabileceğini belirterek, “Çiftçimizin emeğini korumaya çalışıyoruz. Küçük ihmaller büyük zararlara sebep olmasın” ifadelerini kullandı.