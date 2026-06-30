Dünya kayısısının başkenti Malatya'da 2026 yılı yaş kayısı hasadı, Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'nde başladı. Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından yeniden bahçelere giren üreticiler, sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta toplanan kayısılar, işlenmek ve ihraç edilmek üzere tesislere gönderiliyor.

Üreticileri ziyaret eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılında yaşanan zirai don felaketinin ardından üreticilerin fedakarlık gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

'Malatya, kayısıyla özdeşleşmiş bir şehirdir. Geçtiğimiz yıl nisan ayında çok ciddi bir zirai don yaşadık. O dönem Malatya için oldukça zor geçti. Çünkü kayısı, bu şehrin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal hayatının da en önemli değerlerinden biri. Üreticilerimiz 1 yıl boyunca bahçelerinde yoğun emek harcadı. Donun ağaçlar üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak ve yeniden verim alabilmek için ciddi çalışmalar yürüttü. Bugün ise yeniden hasat heyecanı yaşıyoruz. Bunun mutluluğunu tarif etmek kolay değil. Yaklaşık 700 metre rakımdan başlayıp 1800 metre rakıma kadar uzanan geniş bir alanda hasat gerçekleştiriyoruz. Bu süreç yaklaşık 45 gün devam edecek. Toplanan ürünler fabrikalara taşınıyor, burada işleniyor ve ihracata hazırlanıyor. Malatya kayısısı, sıradan bir meyve değil. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş, kalitesi ve özellikleri belgelenmiş bir ürün. Dünyada eşsiz bir değere sahip. Yaklaşık 1 milyon dekar alanda üretim potansiyelimiz var. Bu yıl ilkbahar donu yaşamadık ancak bazı bölgelerde dolu ve sağanaklar nedeniyle zarar oluştu. Buna rağmen üreticimiz yeniden üretmeye devam ediyor. Malatya kayısısı lezzeti, aroması, besin değeri ve kalitesiyle dünyanın en özel meyvelerinden biridir. Damak tadına önem veren herkesin bu ürünü tercih edeceğine inanıyoruz.'

'BÜYÜK BÖLÜMÜ AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR'

Yaş kayısı ihracatçısı Ali Deniz Vural, hasat edilen kayısıların büyük bölümünün Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirterek, 'Kayısılar bahçelerden toplandıktan sonra tesislerimize getiriliyor. Burada boylama ve kalite kontrol işlemlerinden geçiriliyor. Standartlara uygun olmayan ürünler ayrılıyor. Daha sonra özel ambalajlara yerleştiriliyor. 350 gramlık ve 500 gramlık paketler halinde hazırlanarak kutulanıyor. En önemli konu, soğuk zincirin korunmasıdır. Ürünlerimiz soğutmalı araçlarla Avrupa'ya ulaştırılıyor. Böylece tüketiciye ilk günkü tazeliğiyle ulaşması sağlanıyor. Hasat süreci yaklaşık 2 ay sürüyor. Bu yıl hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında hareketli bir sezon bekliyoruz' dedi.

Geçen yıl yaşanan sorunların ifade edilemeyecek kadar zor olduğunu söyleyen üretici İbrahim Özhan ise meyvelerin görülmesiyle mutlu olduklarını belirterek, hayırlı ve bereketli bir hasat dileğinde bulundu. (DHA)