Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve kapsamında taksici esnafının da aktif rol alacağını belirtti.

Taksiciler Özel Kıyafetle Görev Yapacak

Zirve süresince Ankara’da hizmet verecek taksicilerin, gri pantolon ve beyaz gömlek giyeceği açıklandı. Bu uygulamanın, yabancı misafirlere daha düzenli ve kurumsal bir görüntü sunmayı amaçladığı ifade edildi.

Taksicilerin araçlarının da özel olarak temizleneceği ve hizmet standartlarının artırılacağı bildirildi.

Türk Kültürünü Tanıtacak İkramlar

Hazırlıklar kapsamında taksilerde Türk kültürünü tanıtıcı ikramlar da yer alacak. Yabancı konuklara:

Türk lokumu

Kolonya

Soğuk su

ikram edilerek Türkiye’nin misafirperverliğinin gösterilmesi hedefleniyor.

“İlk Temas Noktası Taksiciler”

Mehmet Yiğiner, havalimanına gelen yabancı konukların ilk karşılaştığı kişilerin taksiciler olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle taksici esnafının büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Yiğiner, “Amacımız misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamak ve Ankara’ya yakışır bir ev sahipliği sergilemektir” ifadelerini kullandı.

Kırmızı Alan Uygulaması ve Güvenlik Önlemleri

Zirve kapsamında havalimanı, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklama alanlarında “kırmızı alan” uygulaması hayata geçirilecek. Emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülen bu süreçte ulaşım ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak.

Ankara’nın Tanıtımına Katkı Bekleniyor

Zirvenin Türkiye’nin uluslararası alandaki konumuna katkı sağlayacağı belirtilirken, taksici esnafının da bu süreçte Ankara’nın tanıtımında önemli bir rol üstleneceği ifade edildi.