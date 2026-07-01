Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırarak dört futbolcuyu kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüp; Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüp, yapılan anlaşmalar kapsamında oyuncuların sözleşme süreleri ve mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme

Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Melih Kabasakal’ın kesin transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağladı. KAP açıklamasına göre Gaziantep FK’ye KDV dahil 22 milyon 500 bin TL fesih bedeli 3 taksit halinde ödenecek.

Melih Kabasakal ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcuya 2026/2027 sezonunda 30 milyon 575 bin TL, 2027/2028 sezonunda 37 milyon 628 bin TL garanti ücret ödenecek. Opsiyonun kullanılması halinde 2028/2029 sezonunda 43 milyon 672 bin 500 TL garanti ücret verilecek.

Samet Akaydın ile 2+1 yıllık anlaşma

Trabzonspor, serbest statüde bulunan Samet Akaydın ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 2026/2027 sezonunda 43 milyon 500 bin TL, 2027/2028 sezonunda 53 milyon 875 bin TL garanti ücret ödenecek. Opsiyon kullanılması halinde 2028/2029 sezonunda 60 milyon 100 bin TL ödeme yapılacak. Ayrıca menajerlik ücreti olarak brüt tutarın yüzde 4,6’sı oranında ödeme gerçekleştirilecek.

Metehan Mimaroğlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Serbest statüdeki Metehan Mimaroğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncuya 2026/2027 sezonunda 27 milyon TL garanti ücret ödeneceği, opsiyon kullanılması halinde 2027/2028 sezonunda 35 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma

Trabzonspor, bir diğer transferi Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya her sezon 80 bin euro garanti ücret ve bir defaya mahsus 80 bin euro imza parası ödeneceği bildirildi.

Bordo-mavili kulüp, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken, önümüzdeki günlerde yeni transferlerin de açıklanabileceğini belirtti.