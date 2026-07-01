Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak (23) için yürütülen arama çalışmaları, yeni güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden başlatıldı.

31 Temmuz 2024 tarihinde kaybolan Karabacak’ın bulunması için olayın ardından polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmış, sulama kanalları ve çevredeki arazilerde detaylı incelemeler yapılmasına rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı. Bir süre sonra çalışmalar durdurulmuştu.

Yeni görüntüler üzerine çalışma yeniden başladı

Ailesinin ulaştığı ve Karabacak’a ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntülerinin, genç kadının sulama kanalına düştüğü ana ilişkin olabileceği iddia edildi. Görüntülerin, bölgede güvercin yetiştiricisine ait bir kulübede bulunan güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Bunun üzerine aile savcılığa başvurarak arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını talep etti. Talep sonrası bölgede yeniden çalışma başlatılırken, dron destekli hava taraması ve dalgıç polis ekipleriyle kanal içinde arama faaliyetleri yürütülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı da kayıp kişiler listesinde Gülhan Karabacak’ın bilgilerine yer vererek, “31 Temmuz 2024 tarihinde Osmaniye ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya en yakın kolluk birimlerine bilgi vermeleri rica olunur” açıklamasını paylaştı.

Aileden “bulgu” çağrısı

Gülhan Karabacak’ın annesi Elif Karabacak, kızının kaybolduğu gün yaşanan süreci anlatarak, kanal çevresinde görülen görüntülerin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Aile, en küçük bir iz ya da bulgunun bile kızlarının akıbetinin ortaya çıkması açısından önemli olduğunu belirterek yetkililerden çalışmaların sürdürülmesini istedi.

Karabacak’ın kaybolmadan önce nişanlısından ayrıldığı ve olay günü moralinin bozuk olduğu da aile tarafından ifade edildi. Aile, tüm teknik imkânların kullanılarak sonuca ulaşılmasını talep ediyor.