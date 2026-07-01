Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı. İddianamede; İmamoğlu'nun Divan Başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'BÖYLE BİR FİİL GERÇEKLEŞTİRMEDİM'

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada taraf avukatları ve tutuksuz sanık Özgen Nama hazır bulundu. Tutuksuz sanık Özgen Nama savunmasında, suçlamaları reddederek, 'Hakkımda ileri sürülen iddiaların hepsi gerçek dışıdır. Atılı iddialar varsayımlara dayanmaktadır, somut delil içermemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaylar karnaval şeklinde olur. 30 yılı aşkındır partiliyim, uzun bir siyasi geçmişim var. Birlikte yemek yenilir, bir araya gelinir; bunlar çok normal şeylerdir. Söz konusu otelin lobisindeydim ve hiçbir kata çıkmadım, bu kamera kayıtlarıyla da sabittir. Binlerce delegenin katıldığı kurultayda hiçbir delegenin hakkımda bir iddiası yoktur. Böyle bir fiil gerçekleştirmedim ve hiçbir somut delil yoktur. Bu iddialar hayatın olağan akışına aykırıdır. Hakkımda bu asılsız iddiaları atan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum, hukuki süreç devam etmektedir. Soyut iddialarla hüküm verilemeyeceği açıktır. Beraatimi talep ediyorum' dedi.

ADEM SOYTEKİN TANIK OLARAK DİNLENDİ

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yargılanan Adem Soytekin duruşmada tanık olarak dinlendi. Soytekin, duruşmaya bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tanık Soytekin, 'KİPTAŞ tarafından oluşturulan bir liste vardı. Bu listede daire alanların büyük kısmı siyasi olan, CHP'de meclis üyesi, milletvekili adayı, kurultay adayı olan isimler. KİPTAŞ'ın belirlediği VİP listedeki isimlerdi. Örnek isimler listede mevcut. Bir diğeri de daha önceki ifademde söylemiştim; bize KİPTAŞ tarafından 'bunları işe alın, sigorta başlangıcı yaptırın' dendi. Bu isimler de kayıtlarda mevcut. Bunların tamamı şirket kayıtlarımız ve isimlerinin araştırılması halinde doğrulanır. Kurultay sürecinde orada değildim' diye konuştu.

'DAİRELERİ KİMİN ALACAĞINI KİPTAŞ BELİRLEDİ'

Soytekin, 'Kurultay sürecinde daireler satıldı mı, yoksa bedelsiz olarak mı verildi?' sorusuna, 'Hayır, bedelsiz değil, parayla satıldı. Ödeme seçenekleri iyiydi. Genelde isim olarak CHP'ye yakın isimler, meclis üyeleri, milletvekili adaylığı yapmış isimler, delegeler, akrabaları var. Liste incelendiğinde görülecektir. Bize amacı söylenmedi. Bu daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi. İsimlere baktığınızda KİPTAŞ'a çok yakın, İBB meclis üyeleri, kurultay üyeleri, bunlara yakın. Daha önceki ifademde de net olarak anlatmıştım. Bu dairelerin verilmesi karşılığında delegelerin iradesinin etkilenmesine ilişkin görgüm yok. Siyasi olmadığım için böyle bir şeyi takip etmedim' ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının dosyaya celbini ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. (DHA)