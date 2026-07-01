Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi, yeniden hizmet vermeye başladı. Tesis, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında belirli gruplara ücretsiz konaklama imkânı sunuyor.

Şehit ve gazi yakınları, gaziler, engelli bireyler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların faydalandığı tesiste misafirler, 4 gece 5 gün boyunca konaklama imkânından yararlanıyor. Tesis her hafta farklı bir misafir grubunu ağırlıyor.

Ücretsiz ulaşım ve tam pansiyon hizmet

Tesis kapsamında vatandaşların ulaşımı ABB tarafından sağlanırken, konaklama süresince sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz olarak sunuluyor. Gün içinde çay ve kahve ikramları da yapılırken, misafirler sosyal alanlardan da yararlanabiliyor.

Tesis bünyesinde havuz, internet erişimi ve termal/kaplıca hizmetleri de vatandaşların kullanımına açık şekilde sunuluyor. Tüm alanlarda hijyen ve güvenlik önlemlerinin uygulandığı belirtildi.

Başvurular internet üzerinden yapılıyor

Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını tatilkamplari.ankara.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor.