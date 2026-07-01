Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in “Çin’in Yönetimi” adlı eserinin 5’inci cildinin tanıtımı kapsamında Ankara’da “Modernleşme: Çin-Türkiye İşbirliği’nin Fırsatları ve Geleceği” konulu panel düzenlendi.

Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen programa, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Manevi Medeniyet İnşası Yönetim Komisyonu Ofisi Özel Direktör Yardımcısı Hu Kaihong, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Çin Uluslararası İletişim Grubu Başkan Yardımcısı Yu Tao ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye-Çin ilişkilerinde ekonomik vurgular

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Çin’in küresel ekonomideki rolüne dikkat çekerek Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirtti. Adan, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 53 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Ticaret dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adan, mevcut ticaret açığının ilişkilerin potansiyelini sınırladığını vurgulayarak, ekonomik ilişkilerin daha dengeli bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti. Adan ayrıca Çin’den Türkiye’ye yatırımların artırılması ve turizm hareketliliğinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği çağrısında bulundu.

Çin’den iş birliği ve kalkınma mesajı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Çin’in ekonomik dönüşüm sürecine değinerek, ülkesinin küresel üretim ve teknoloji alanındaki konumuna dikkat çekti.

Türkiye’nin de son yıllarda ekonomik büyüme ve sosyal alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Xuebin, iki ülke arasında özellikle yoksulluğun azaltılması, kırsal kalkınma ve akıllı şehirler gibi alanlarda iş birliğinin derinleştirilebileceğini söyledi. Xuebin, iki ülke arasında tecrübe paylaşımının artırılmasına hazır olduklarını da belirtti.