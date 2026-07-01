ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay üssü planları kapsamında yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladığını açıkladı. Sözleşmeler, 2028 yılı sonlarında Ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçlarını kapsıyor.

NASA’nın, gelecek yedi yıl içinde Ay üssü projesi için toplam 20 milyar dolar harcamayı planladığı belirtilirken, kurumun geçtiğimiz ay da programın ilk insansız görevleri için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon paketi açıkladığı aktarıldı.

Özel sektörle iş birliği

Yeni sözleşmeler kapsamında görev alacak üç şirketin, iniş araçlarını sıfırdan tasarlamak yerine daha önce uzay uçuşu gerçekleştirmiş sistemlerin geliştirilmiş versiyonları üzerinde çalışacağı bildirildi. Projenin, Ay yüzeyine yönelik bilimsel araştırmaların artırılmasını hedeflediği ifade edildi.