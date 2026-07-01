Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından soru değerlendirmelerine yönelik kararlarını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da uygulanan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için madde analizlerinin tamamlandığı, cevap anahtarlarının yeniden incelendiği ve adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği bildirildi.

AYT Matematik'te cevap değişikliği

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23'üncü sorunun doğru cevabı değiştirildi. Daha önce "C" olarak açıklanan doğru yanıtın "A" olarak güncellendiği duyuruldu.

Edebiyat-Sosyal Bilimler testinde bir soru iptal edildi

Açıklamada ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 20'nci sorunun iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM, soru iptali ve cevap anahtarındaki değişikliğin ardından puanlama işlemlerinin 2026-YKS Kılavuzu hükümlerine göre gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda, iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak adayların sınav puanları oluşturulacak. Böylece tüm adaylar, güncellenen değerlendirme sistemi çerçevesinde yeniden puanlandırılacak.