Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeleri gerekçe göstererek resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Ertürk'ün gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın gerekçesi sosyal medya paylaşımı

Başsavcılığın açıklamasında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeler nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmaya konu olan videoda Ertürk'ün iktidar değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu görüldü. Ertürk, konuşmasında iktidarın değişeceğini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka uygun karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Ertürk'ün konuşmasında, "Artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Ayrıca YSK'nın "vicdanlarına ve hukuka göre" karar vermesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Gözaltı işlemi başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kararının ardından emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı. Ertürk'ün emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın seyrine göre adli sürecin devam edeceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Ertürk'e yöneltilen suçlama ve adli işlemlerin ayrıntılarına ilişkin resmi makamlarca yeni açıklama yapılması bekleniyor.