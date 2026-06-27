iray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens dizisine ait karakterler ve repliklerin izinsiz kullanıldığı ürünlere yönelik telif süreci tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan ilk satıcının ardından, bu kez benzer ürünler sattığını söyleyen başka bir esnaf da hukuki süreçle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan satıcı, internet üzerinden satışa sunduğu Prens temalı kupalardan yalnızca iki adet sattığını öne sürdü. Bu ürünlerden birinin, dava sürecini başlatmak amacıyla avukatlık şirketi tarafından satın alındığını iddia eden satıcı, daha sonra kendisine 100 bin TL maddi ve manevi tazminat talepli dava açıldığını söyledi.

Esnaf, eşiyle birlikte asgari ücretle çalıştıklarını, sosyal yardım desteği aldıklarını ve küçük çaplı satışlarla aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, talep edilen tazminatın karşılanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Tartışmaların fitilini ise günler önce kupa sattığı gerekçesiyle milyon liralık dava tehdidi aldığını söyleyen kadın esnafın paylaşımı ateşlemişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Giray Altınok, hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt vererek, söz konusu davaların kişisel olarak kendisi tarafından açılmadığını açıkladı.

Altınok, kendi adına milyon liralık bir dava bulunmadığını vurgulayarak telif süreçlerinin yapım şirketi tarafından yürütüldüğünü belirtti. Yaşanan mağduriyet iddialarını da şirket yetkilileriyle görüşeceğini ifade eden oyuncu, olayın kamuoyuna yansıdığı şekliyle kişisel bir girişim olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, 100 bin TL'lik dava açıldığı yönündeki son iddia da sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin yapım şirketinden veya hukuki süreci yürüten taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Satıcının dile getirdiği iddialar ise şu aşamada bağımsız olarak doğrulanmış değil.