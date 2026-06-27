Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana istişare kültürünü benimsediğini belirten Erdoğan, partinin 25 yıldır milletle güçlü bağ kurarak Türkiye'ye hizmet ettiğini söyledi. Erdoğan, AK Parti'nin ayrıştıran değil birleştiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan iç tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, iktidarın bu sürecin tarafı olmadığını vurguladı.

Erdoğan, "Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Gücünü tabandan değil, dış güçlerden, yolsuzlukla elde edilmiş kara paradan ve haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda değil zarar getirir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin kendi içindeki sorunları kendi eliyle oluşturduğunu savunan Erdoğan, "Bizim temennimiz CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulmasıdır. Bu hem Türkiye siyaseti hem de ülkemiz adına hayırlı olacaktır." dedi.

"86 milyon bu devletin eşit sahibidir"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının devletin eşit sahibi olduğunu belirtti.

"Bu ülkede hiç kimse misafir, kiracı ya da üvey evlat değildir." diyen Erdoğan, mezhep, köken ve siyasi görüş fark etmeksizin 86 milyon vatandaşın aynı devletin asli unsuru olduğunu söyledi.

Başörtüsü mesajı

Başörtüsü konusunda geçmişte yaşanan yasakları hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu tartışmaları geride bıraktığını ifade etti.

Başörtüsünün bu toprakların bin yıllık kültürünün bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, kadınların kıyafetleri üzerinden ayrıştırılmasına tepki göstererek, "Kimse bize kendi öz yurdumuzda ayrımcılık yapamaz." dedi.

"Siyasi farklılıklar düşmanlığa dönüşmemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rekabetin husumete dönüşmemesi gerektiğini belirterek, farklı görüşlere sahip olmanın doğal olduğunu ancak milli meselelerde ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın bu anlayışla kurulduğunu ifade eden Erdoğan, siyasi partilerin ülkenin ortak çıkarlarında buluşmasının önemine dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye ve normalleşme vurgusu

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefinin tüm vatandaşların geleceği için yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin geçmişte gereksiz siyasi gerilimler nedeniyle büyük bedeller ödediğini söyleyen Erdoğan, "Bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Erdoğan, partinin ilk günkü heyecanını koruduğunu söyledi.

AK Parti'yi "Türkiye kitabı" olarak nitelendiren Erdoğan, partinin farklı görüşleri aynı çatı altında buluşturduğunu belirterek, "Biz partilerden bir parti değiliz, bir dava hareketiyiz." dedi.

AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, parti politikaları, TBMM grup çalışmaları ve ortak akıl oturumlarıyla iki gün boyunca devam edecek.