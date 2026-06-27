Enerji sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından geliştirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarından elde edilen veriler ortak bir dijital platform üzerinden yönetilecek.

Yeni sistem sayesinde sayaçlardan alınan tüketim verileri uzaktan ve anlık olarak takip edilebilecek. Böylece sayaç okuma süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi, veri güvenliğinin artırılması ve enerji yönetiminde daha etkin analiz yapılması amaçlanıyor. Aynı zamanda farklı altyapılardan gelen verilerin tek merkezde toplanmasıyla operasyonel süreçlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

MASS uygulaması kapsamında akıllı sayaç dönüşümü kademeli olarak devam ediyor. Öncelikli olarak belirlenen abonelerde mevcut sayaçlar, uzaktan haberleşebilen akıllı sayaçlarla değiştiriliyor. Yetkililer, bu dönüşüm nedeniyle tüketicilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtiyor.

EPDK'nin hedefi, 2026 yılı sonuna kadar milyonlarca sayacı sisteme dahil etmek ve 2028 itibarıyla yerli ve milli yazılım altyapısıyla çalışan akıllı sayaç sistemini yaygınlaştırmak. Yeni uygulamanın enerji arz güvenliğine katkı sağlaması, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve tüketim verilerinin daha sağlıklı analiz edilmesine imkan vermesi bekleniyor.