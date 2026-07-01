7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan küresel liderler zirvesi öncesinde, Başkent'in fiziki altyapısı, ulaşım standartları ve güvenlik önlemleri yeniden yapılandırılıyor. Resmi makamların ve yerel yönetimlerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kentin uluslararası organizasyon standartlarına uyması hedefleniyor.

İşte zirve öncesi Ankara’da hayata geçirilen temel düzenlemeler:

Ulaşımda Hizmet Standartları Yükseltildi: Taksicilere Yeni Kurallar

Zirve süresince kente gelecek olan yabancı heyetlerin, delegasyonların ve misafirlerin ulaşım konforunu artırmak amacıyla Ankara'daki ticari taksi şoförlerine yönelik yeni uygulama esasları getirildi. Alınan karara göre şoförlerin gri pantolon ve beyaz gömlek giymesi zorunlu kılındı. Ayrıca kültürel tanıtım ve misafirperverlik kapsamında araçlarda yolculara Türk lokumu, kolonya ve su ikram edilmesi uygulaması başlatıldı.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı: Atlı Polisler Görev Başında

Kritik noktalar, organizasyon alanları ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, özellikle geniş yeşil alanlar, parklar ve protokol güzergâhlarında emniyet müdürlüğüne bağlı atlı polis ekipleri aktif olarak devriye görevine başladı.

Dikmen Vadisi ve Parklarda Çevre Düzenlemesi

Yabancı devlet başkanlarının ve heyetlerin zirve süresince kullanabileceği olası sosyal alanlar ve yürüyüş rotaları bakıma alındı. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu için tercih edebileceği alanlar arasında adı geçen Dikmen Vadisi’nde altyapı çalışmaları hızlandırıldı ve park içerisinde aktif olmayan fıskiyeler yeniden çalışır duruma getirildi.

Evlerin Dış Cepheleri Ücretsiz Yenileniyor

Kentin estetik görünümünü artırmak adına protokol güzergâhı üzerinde bulunan binalarda geniş çaplı bir dış cephe yenileme ve boyama çalışması başlatıldı. Yerel yönetimler tarafından yürütülen ve kentsel estetiği sağlamayı amaçlayan bu tadilat ve boyama işlemlerinin, mülk sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeden kamu bütçesiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Altyapı ve Cadde Düzenlemeleri Gece Boyu Sürüyor

Ankara genelindeki ana arterler, caddeler ve sokaklar asfaltlama, kaldırım yenileme ve temizlik çalışmalarıyla baştan aşağı gözden geçiriliyor. Kent içi trafiği aksatmamak adına gece saatlerinde yoğunlaşan altyapı çalışmalarının yanı sıra, çevre kirliliği ve estetik dışı görünümleri engellemek amacıyla yol seviyesinin üzerindeki bacalar, mangal alanları ve benzeri yapılar gelişmiş kent standartlarına uygun şekilde yol seviyesine uyarlanıyor.