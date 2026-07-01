Çankaya Belediyesi, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla alınacak güvenlik önlemleri kapsamında kütüphane hizmetlerinde geçici düzenleme yapıldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında yalnızca belirlenen kütüphaneler hizmet vermeye devam edecek.

Güvenlik önlemleri nedeniyle düzenleme yapıldı

NATO Zirvesi süresince kent genelinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle belediyeye bağlı bazı kütüphanelerin çalışma düzeninde değişikliğe gidildi. Çankaya Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için açık kalacak kütüphanelerin listesini görsel aracılığıyla paylaştı.

Vatandaşlara bilgilendirme çağrısı

Belediye, belirtilen tarihlerde kütüphane hizmetlerinden yararlanmayı planlayan vatandaşların, hizmet verecek kütüphanelere ilişkin duyuruları inceleyerek ziyaretlerini buna göre planlamalarını istedi.

Çankaya Belediyesi, NATO Zirvesi süresince uygulanacak geçici düzenlemelerin güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, vatandaşların anlayışı için teşekkür etti.