AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine yönelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel ve ekibinin “dış vesayet arayışına yöneldiğini” öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Türkiye’de seçimler yoluyla iktidar değişimini sorgulayan ifadelerin demokratik sürece zarar verdiğini savundu. CHP’nin siyasi tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, “rejim krizi” söylemlerinin geçmişten bu yana tekrarlandığını ifade etti.

“Dış vesayet arayışı” iddiası

Çelik, muhalefetin iç siyasette sonuç alamayınca dış aktörlere yöneldiğini iddia ederek, “Türkiye’nin her siyasi gündemini vesayet arayışına zemin yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de seçim sisteminin işlediğini ve halk iradesinin belirleyici olduğunu vurgulayan Çelik, mevcut siyasi tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO ve dış politika eleştirisi

Çelik, Özgür Özel’in Türkiye’nin NATO’daki rolüne yönelik açıklamalarını da eleştirdi. Türkiye’nin hem NATO içindeki konumu hem de bölgesel etkisiyle güçlü bir aktör olduğunu belirten Çelik, muhalefetin bu tabloyu görmezden geldiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik değerlendirmelere de değinen Çelik, bu açıklamaların ciddiye alınamayacağını ifade etti.

Çelik, Türkiye’de “toplumsal ve siyasi çalkantı” yaşandığı yönündeki söylemleri de eleştirerek, ülkenin birlik ve istikrar içinde yoluna devam ettiğini belirtti.