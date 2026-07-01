Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşatmak amacıyla geleneksel aşure ikramı programını bu yıl da hayata geçiriyor. Belediye, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olarak kabul edilen aşureyi ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşturacak.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, tüm vatandaşlar aşure ikramı etkinliklerine davet edildi.

İlçenin dört bir yanında aşure dağıtılacak

Muharrem ayı kapsamında düzenlenecek programlarda aşure ikramı, Yenimahalle'nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Belediye ekipleri, çok sayıda vatandaşa ulaşarak Muharrem ayının birlik ve beraberlik mesajını paylaşmayı hedefliyor.

Paylaşma ve dayanışma geleneği yaşatılacak

Yenimahalle Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve komşuluk kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, bolluk ve bereketin simgesi olan aşurenin paylaşılacağı etkinliklere tüm ilçe sakinlerini davet ederek, Muharrem ayının manevi iklimini birlikte yaşamaya çağırdı.