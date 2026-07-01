Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni tarifeyi yürürlüğe koydu. Yılın ikinci fiyat güncellemesi kapsamında birçok güzergâhta geçiş ücretleri artırılırken, yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncellenen tarifeye göre otomobiller için Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 liradan 1.170 liraya çıkarıldı. Böylece her iki köprüde yaklaşık yüzde 17,6 oranında artış yapıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise otomobil geçiş ücreti 95 liradan 110 liraya yükseldi.

Ağır vasıta ücretleri de arttı

Yeni düzenlemeyle yalnızca otomobil tarifeleri değil, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet geçiş ücretleri de güncellendi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde minibüs geçiş ücreti 1.465 liraya, otobüs geçiş ücreti 2.635 liraya, kamyon geçiş ücreti 2.925 liraya, TIR geçiş ücreti ise 5.560 liraya yükseldi. Motosiklet kullanıcıları ise 295 lira ödeyecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, güncellenen ücret tarifesinin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirirken, tüm köprü ve otoyollara ilişkin ayrıntılı ücret listesinin kurumun resmi internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.