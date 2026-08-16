Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Balıkesir’de gerçekleştirilen “Kültür Rotasında Kültürler: Medya ve Yapay Zekâ Kullanımı” temalı Uluslararası Akademisyen, Gazeteci ve Medya Temsilcileri Forumu’nun gala gecesine katıldı.

Hasan Basri Çantay Onur Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu gecede konuşan Çay, gazeteciliğin dijital dönüşüm sürecine, yapay zekânın medya sektöründeki etkilerine ve yerel basının geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Yerel basın kamu adına önemli bir görev üstleniyor”

Yerel basının bulunduğu şehirlerin hafızasını tuttuğunu, vatandaşların sesini duyurduğunu ve yerel sorunları gündeme taşıdığını belirten Abdulkadir Çay, basın kuruluşlarının kamu adına önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Basın İlan Kurumu tarafından sağlanan desteklerin yayın kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu ifade eden Çay, 2026 yılının ilk 7 ayında Balıkesir’deki gazete ve internet haber sitelerine 100 milyon liraya yaklaşan resmî ilan ve reklam desteği sağlandığını belirtti.

Bu desteğin yayın kuruluşlarının ayakta kalması, istihdamın korunması ve haber üretiminin devamlılığı açısından kritik olduğunu vurgulayan Çay, yerel basının geleceğinin yalnızca ekonomik desteklerle değil, dijital dönüşüme uyum kapasitesiyle de yakından ilişkili olduğunu kaydetti.

Abdulkadir Çay’dan yapay zekâ ve telif hakları mesajı

Dijitalleşmenin yalnızca internet sitesi açmak anlamına gelmediğini belirten Çay, yayıncılık kültürünün, okurla kurulan ilişkinin ve iş modellerinin baştan sona yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zekâ ve dijital araçların haber üretimini hızlandırıp kolaylaştırdığını ancak bu dönüşümün bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Çay, gazetecilerin sahadaki emeğinin görünmez hale gelmesi ve özgün içeriklerin izinsiz kullanılması konusuna dikkat çekti.

Çay, yapay zekâ destekli platformlarda haber içeriklerinin kullanılması nedeniyle dünyada yayıncıların çeşitli girişimlerde bulunduğunu hatırlatarak, benzer sorunların Türkiye’deki yerel ve ulusal medya kuruluşlarını da doğrudan etkilediğini söyledi.

“Gazetecinin emeği karşılıksız veri deposu olarak görülmemeli”

Yapay zekâ teknolojilerine karşı olmadıklarını, aksine teknolojinin sunduğu imkânlardan en üst düzeyde yararlanılması gerektiğine inandıklarını belirten Çay, özgün içeriklerin ve gazetecilerin emeğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Çay, “Teknolojiyi besleyen, onu anlamlı kılan özgün içeriklerin ve gazeteci alın terinin, platformlarca karşılıksız bir veri deposu olarak görülmesine müsaade etmemeliyiz” dedi.

Gazetecinin emeği ve telif haklarının korunmasının yalnızca hukuki bir mesele olmadığını belirten Çay, bu konunun aynı zamanda gazeteciliğin itibarı ve ekonomik değerinin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Gazeteciliğin tarihsel sorumluluğu hiç değişmedi”

Konuşmasında Millî Mücadele döneminin önemli isimlerinden Hasan Basri Çantay ve SES gazetesinin tarihî mirasına da değinen Çay, gazeteciliğin araçları ve yayın mecraları değişse de topluma karşı taşıdığı sorumluluğun değişmediğini söyledi.

Çay, “Bugün araçlarımız değişti, yayın mecralarımız çeşitlendi, yapay zekâ günlük çalışma hayatımıza girdi. Fakat gazeteciliğin topluma karşı taşıdığı o tarihsel sorumluluk hiç değişmedi” ifadelerini kullandı.

“Dijital çağın karmaşasında basının sesi kısılmamalı”

Basın İlan Kurumu olarak Anadolu basınının yalnızca bugününü değil, geleceğini de güçlü şekilde inşa etmek için çalıştıklarını belirten Çay, yerel basının bir şehrin hafızası, kimliği, vicdanı ve sesi olduğunu ifade etti.

Yerel medyanın dijital çağda daha güçlü, nitelikli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Çay, teknolojinin gazeteciliğin temel değerlerini koruyarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Hasan Basri Çantay Onur Ödülleri’ne layık görülen isimleri tebrik eden Çay, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gecede, basına yaptığı katkılar dolayısıyla Onur Ödülü’ne layık görülen BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay’a ödülünü Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Semra Aman Akyürek takdim etti. Çay da ödül almaya hak kazanan gazetecilere ödüllerini verdi.

Programa Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş ve Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar da katıldı.