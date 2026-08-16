Düzce’de otomobil ile cipin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Kara Yolu Gölyaka sapağı mevkisinde bulunan Dorüs Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Kerem P. yönetimindeki 81 AP 478 plakalı otomobil, kavşağa girdiği sırada dönüş yapmak isteyen Kenan Ç. idaresindeki 61 AHJ 146 plakalı cipe çarptı.

Düzce’deki kazada 5 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile aynı aileden Fatma Ç., Kemal Ç. ve Hurdes Ç. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Düzce’de meydana gelen trafik kazasının yaşandığı an, bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile cipin kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.