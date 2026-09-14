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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Merkeze bağlı Hacialiler köyü mevkisinde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisi saran alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 1 itfaiye eri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Gece boyu süren soğutma çalışmaları sonrası yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Tesiste oluşan hasar dronla görüntülendi.

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