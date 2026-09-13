Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin (SAKÜDER) 21. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen “Art Beyond Time / Zamanın Ötesinde Sanat” resim sergisi, Çeşme’de sanatseverlerle buluştu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; SAKÜDER Art Gallery Çeşme çatısı altında açılan serginin açılışında sanatçılara ve sanatseverlere hitap eden SAKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan isimlere teşekkür etti.

25 USTA RESSAMIN ESERLERİ ÇEŞME’DE BULUŞTU

Serginin farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirdiğine dikkat çeken Eser, Azerbaycan’dan Ukrayna’ya, Antalya’dan İstanbul’a, Ankara’dan Gaziantep’e ve İzmir’e uzanan geniş bir coğrafyadan 25 usta ressamın eserlerinin Çeşme’de sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu belirtti. Eser, serginin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını vurgulayarak, farklı coğrafyalardan yükselen sanatın birleştirici gücünün ve estetik zenginliğinin aynı çatı altında paylaşılmasının önemine işaret etti.

“SAKÜDER, SANATÇININ ÖZGÜR ÇIĞLIĞI OLMUŞTUR”

SAKÜDER’in kuruluşundan bu yana sanatın farklı alanlarına destek veren bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ali Eser, derneğin misyonunu şu sözlerle anlattı: “SAKÜDER; kurulduğu ilk günden bu yana ressamın tuvaldeki fırçası, yazarın kâğıttaki kalemi, müziğin evrensel sesi, kısacası sanatçının ve sanatın özgür çığlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir.” Eser, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inançlarını dile getirerek, sanatseverlerin desteğiyle sanat bayrağını daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını belirtti.

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