İzmir’in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın makam aracının yanı sıra belediyeye ait kafe ve bir huzurevinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma genişletildi. Son operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.

Başkan Yıldız’ın aracına silahlı saldırı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halinde bulunan makam aracına 20 Ağustos’ta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından yürütülen soruşturmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.S. ile kendisine yardım ettiği tespit edilen S.D. 24 Ağustos’ta yakalanarak tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.S. ve U.U.’yu da gözaltına aldı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Belediye işletmeleri de hedef alındı

Soruşturma sürerken, 4 Eylül’de Çiğli Belediyesi’ne ait bir kafenin kurşunlanmasıyla ilgili yeni bir saldırı daha meydana geldi. 9 Eylül’de ise Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşine ait olduğu belirtilen huzurevi silahlı saldırının hedefi oldu.

Her iki olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırıların aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirildiği tespit edildi.

7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Saldırılarla bağlantılı olarak düzenlenen son operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K., K.O., M.D. ve A.S. ile birlikte toplam 6 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına ve belediye işletmelerine yönelik saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8’e yükseldi.