Mersin’in Tarsus ilçesinde 47 yaşındaki İsmail Süer, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Çıkan tartışmanın ardından Narin Süer’i tabancayla öldüren İsmail Süer, aynı silahla yaşamına son verdi.

Uzaklaştırma kararına rağmen iş yerine gitti

Olay, öğle saatlerinde Tarsus’un Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süer, eşi Narin Süer ile konuşmak amacıyla çalıştığı iş yerine gitti.

İkili arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Narin Süer ve eşi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Narin Süer ile İsmail Süer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Narin Süer’in öldürülmesi ve İsmail Süer’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.