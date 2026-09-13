Olay, saat 10.00 sıralarında Salacak Sahili’nde meydana geldi. Kız Kulesi yakınlarında dalgıç kıyafeti, palet ve zıpkınıyla balık avlayan Yusuf Kalender’in su altında zor durumda kaldığını fark eden çevredekiler yardım istedi.
İhbar üzerine 2 kişi denize girerek Kalender’e ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3-4 dakika su altında kalan Kalender, yoğun çabanın ardından sudan çıkarıldı ve sahile taşındı.
Sahilde kalp masajı yapıldı
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalender’e sahilde kalp masajı uyguladı.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kalender’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Kalender’in kurtarılması sırasında yaşananlar, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.