Beyoğlu ve Şişli’de 10 Adrese Gece Denetimi

Rengin ve Barış’ın muhteşem düğünü

Katılımevim'de Büyük Çöküş İddiası: Pusula Portföy'de Neler Oluyor?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Öte yandan Kalender’in kurtarılması sırasında yaşananlar, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kalender’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İhbar üzerine 2 kişi denize girerek Kalender’e ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3-4 dakika su altında kalan Kalender, yoğun çabanın ardından sudan çıkarıldı ve sahile taşındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Salacak Sahili’nde meydana geldi. Kız Kulesi yakınlarında dalgıç kıyafeti, palet ve zıpkınıyla balık avlayan Yusuf Kalender’in su altında zor durumda kaldığını fark eden çevredekiler yardım istedi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.