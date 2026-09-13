rabzon’un Akçaabat ilçesinin tanınmış ailelerinden merhum Ahmet Armutçu’nun kızı Rengin Armutçu ile emekli Deniz Albayı Belgütey Tokbudak’ın oğlu Barış Tokbudak’ın düğün töreni, aileleri, dostları ve iş dünyasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

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Davetlileri aileler karşıladı

Beykonağı’nın girişinde davetlileri, gelinin annesi Melahat Armutçu ile damadın annesi Ayşe Tokbudak ve babası Belgütey Tokbudak karşıladı.

Şık ve nezih atmosferiyle dikkat çeken gecede, genç çiftin mutluluğu davetlilerin de neşesine yansıdı. Ailelerin ve yakın dostların katıldığı törende Rengin ve Barış, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencede doyasıya mutluluk yaşadı.

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İki aile mutlulukta buluştu

İş ve sosyal çevrelerinden çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, Armutçu ve Tokbudak ailelerini de aynı mutlulukta buluşturdu.

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Gecenin kuşkusuz en mutlu isimleri ise hayatlarının en özel gününü sevdikleriyle paylaşan Rengin ve Barış oldu.

Genç çifte bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz.

Muhabir: Haber Merkezi