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Kaymakam Avcı'ya ziyaretinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı eşlik etti.

Karacalar İlkokulu'nu da ziyaret eden Avcı, öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Avcı daha sonrasında köy sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Sivas'ta Hacı Bektaş Veli'nin aslanlı ve ceylanlı heykeli yaptırıldı

Muhtar Mesut Karacalar ile vatandaşlar tarafından karşılanan Avcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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