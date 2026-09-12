Öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgilerini artırmak ve bu alandaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın Aksaray Hisar Atış Alanı'ndaki final etabı yarışlarını izlemek üzere Aksaray'a gelen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, takımlarla görüştü, roket atışlarını izledi.

İkinci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket kategorilerinde toplam 2 bin 212 takımın başvurduğu yarışmada, gerekli süreçleri tamamlayan 73 takımın finale kalmaya hak kazandığını dile getirdi.

Tarihi bir güne yine şahitlik ettiklerini dile getiren İkinci, 'Bugün finallerin olduğu bir gündeyiz. Çocuklarımız bir seneye yakın süredir üzerinde çalışma yaptıkları alanların sonuçlarını burada görüyorlar. Roket yarışmamıza bu sene 2 binden fazla takım müracaat etti. Bu, binlerce çocuğumuzun aslında roketçilik alanına ilgisini gösteren en önemli gösterge. Bunlardan 73 tanesi finale kaldı. Bu 73 takımımız da burada yarışıyor, atışlarını yapıyor, dereceye girmeye çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

Bu yıl 6 farklı ülkeden 7 uluslararası takımın yarışmaya katıldığını kaydeden İkinci, şöyle devam etti:

'Bu da aslında TEKNOFEST'in artık ulusal bir organizasyon olmaktan çıkıp uluslararası bir organizasyon olduğunu da gösteren en önemli emare. Her geçen gün çocuklarımızın başarıları çok daha üst seviyelere çıkıyor. Burada yapmış olduğumuz roket yarışmalarına ilk başladığımızdan itibaren gördüğümüz gelişme, aslında Türk savunma sanayisini ve roketçilik konusunu üstlenecek yeni bir neslin, kendisini çok iyi geliştirdiğini de gösteren en önemli emarelerden bir tanesi. Burada binlerce çocuğumuz yarışıyor. Bu çocuklarımızdan geçmiş seneler içerisinde dereceye girenler uluslararası yarışmalarda işte Amerika'daki, Avrupa'daki yarışmalarda derece alıyorlar. Dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi sonuçlara ulaşabiliyorlar.'

İkinci, TEKNOFEST'in ülkenin en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu ve yarışmanın hedeflerini her geçen gün biraz daha büyüttüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

'Her geçen gün aslında çocuklarımızın yarışmış olduğu teknoloji alanını bir üst seviyeye çekiyoruz. Kendini tekrar etmeyen, kendini geliştiren bir yarışma olarak dünya çapında gerçekten hak ettiği yere doğru gidiyor. Şu anda burada bilaistisna dünyadaki en iyi roket yarışmasını düzenliyoruz ve bu yarışma gerçekten muadillerine bakıldığında, dünyadaki örneklerinden çok daha önde bir organizasyon gerektiriyor. Biz de onu başarıyoruz. Her yıl da biraz daha üzerine bir şeyler kattığımızı görmek bizim için çok keyif verici oluyor.'

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Aşk ile koşan yorulmaz derler. Biz de gençlerimizin bu enerjisini görünce, aynı enerji bize de yansıyor. Dolayısıyla biz yorulmuyoruz. Büyük bir zevk alıyoruz. Allah gençlerimizin muvaffakiyetlerini devam ettirsin. Onların buradaki başarılarının derslerine de yansıdıklarını görüyoruz. Ben bütün gençlerimizi bu yarışmaya ortak olmaya, katılmaya davet ediyorum.' diye konuştu.