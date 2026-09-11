Gölbaşı’nın İncek bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Taşpınar Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine Gölbaşı Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesi ekiplerinin çalışmalarıyla yangının ilerlemesinin önüne geçildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale

Yangın söndürme çalışmalarına helikopterlerle havadan da destek verildi. Ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale ederken bölgede dronlarla da kontrol sağlandı.

Koordineli çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yeniden yükselmemesi için bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

“Ekiplerimiz vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yangının haber alınmasının ardından belediye ekiplerinin hızlı şekilde bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Yangının rüzgâr nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü belirten Odabaşı, özellikle yerleşim alanlarına doğru ilerleyen alevlerin durdurulmasına odaklandıklarını ifade etti.

Odabaşı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi ve diğer ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının büyümesinin engellendiğini belirterek, bölgede soğutma çalışmalarının da sürdürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü

Yangının yaklaşık 300 dönümlük alanda etkili olduğunu belirten Odabaşı, bölgede ağaçların ve doğal yaşamın zarar gördüğünü dile getirdi.

Yangından duyduğu üzüntüyü ifade eden Odabaşı, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma yapılacağını söyledi.

Odabaşı, “Gönül ister ki keşke bu yangınlar olmasa. Bu yangınlarla birlikte yetişmiş ağaçlarımız, doğal yaşam yok oluyor. Bizim için acı bir olay, gerçekten üzgünüz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Başkan Odabaşı ayrıca, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak yangından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışma yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.