CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada açıklanan kararı eleştirdi.

Mahkeme, apartmanın giriş katındaki iş yerinde kolon kesildiği ve yapısal değişiklikler gerçekleştirildiği iddialarıyla yargılanan pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’e 6 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. İki sanığın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerine hükmedildi.

“SADECE 6 YIL 8 AY CEZA ALIP TAHLİYE EDİLDİLER”

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Emir, sanıkların aylarca firari kaldığını ve eski bir AKP milletvekilinin damadına ait villada yakalandığını belirtti.

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kolon kesip 35 kişinin ölümüne neden oldular. Aylarca firar edip eski bir AKP milletvekilinin damadına ait lüks villada saklandılar. Mahkemede kendilerini ‘Cumhurbaşkanımız geldi, dondurma kestirdik’ diyerek savundular. Ve bugün sadece 6 yıl 8 ay ceza alıp tahliye edildiler.”

Verilen kararı siyasi bağlantılar ve inşaat politikaları üzerinden eleştiren Emir, “Siyasi bağlantıların ve inşaat rantının insan hayatından daha değerli olduğu bir düzenin tam özeti. Geriye ise feryadından utanmadıkları bir anne kaldı. AKP’nin düzeni budur” dedi.

NURGÜL GÖKSU KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu da kararın ardından gözyaşları içinde tepki gösterdi. Göksu, “Benim çocuklarımı kurtarmadınız, bari adaletini sağlayın. Ben bunu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.