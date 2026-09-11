Maltepe'de tartıştığı ev sahipleri Osman Akyol (61) ile eşi Nursel Akyol'u ateş ederek öldüren Avukat Emir Ali S.'yi de ağır yaralayan şüpheli Mehmet T. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kartal, Gülsuyu Mahallesinde dün saat 13.10 da meydana gelen olayda kiracı Mehmet T., kendisini evden çıkartmaya çalışan ev sahipleriyle yanlarında bulunan avukata kurşun yağdırmıştı. Olayda ev sahipleri Osman Akyol (61) ile eşi Nursel Akyol hayatını kaybederken Avukat Emir Ali S. ağır şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından pencereye çıkarak çevreye ateş açan şüpheli Mehmet T. Özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, kılıç, 2 kama bıçağı, kelepçe, 4 biber gazı, olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen Mehmet T.'nin işlemleri tamamlandı. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.