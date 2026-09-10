Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesi yakınlarında bulunan Sülük Gölü, doğayla iç içe görüntüsüyle bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Çevresindeki yeşil alanlarla bütünleşen göl, özellikle sonbahar öncesi manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Sülük Gölü’nün eşsiz manzarası, doğa fotoğrafçısı Murat Köse tarafından dronla havadan görüntülendi.

Tıbbi Sülüklere Ev Sahipliği Yapıyor

Göl, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, içerisinde bulunan tıbbi sülüklerle de dikkat çekiyor. Geçmişten günümüze çeşitli sağlık uygulamalarında kullanılan tıbbi sülükler nedeniyle göl, sağlık ve mesire turizmi açısından da önem taşıyor.

Sülük Gölü, aynı zamanda küçük batağanların üreme alanlarından biri olarak biliniyor. Bu özelliğiyle bölgedeki doğal yaşam açısından da önemli bir noktada bulunuyor.

Havadan Görüntülenen Manzara İlgi Çekti

Murat Köse’nin dronla kaydettiği görüntülerde Sülük Gölü’nün çevresindeki doğal bitki örtüsüyle oluşturduğu manzara gözler önüne serildi.

Gölün yeşilliklerle çevrili görüntüsü, Sivas’ın doğal güzellikleri arasında dikkat çeken alanlardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.