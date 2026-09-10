Beypazarı Belediyesi, ilçenin önemli kültürel etkinliklerinden biri olan 29. Uluslararası Beypazarı Festivali için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Festival boyunca müzik, kültür ve sanat etkinlikleri ilçede bir araya gelecek. Konserler, gösteriler, sergiler ve farklı etkinliklerle Beypazarı’nın festival atmosferine bürünmesi bekleniyor.

Müzik ve Eğlence Bir Arada

Her yaştan vatandaşın katılımına açık etkinliklerle festival süresince ilçede hareketli günler yaşanacak.

Beypazarı Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, festivalin müzikten sanata, kültürden eğlenceye uzanan zengin içeriğiyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmasının hedeflendiği belirtildi.

Belediye, vatandaşları 29. Uluslararası Beypazarı Festivali’nin coşkusuna ortak olmaya davet etti.