Son dönemde siyasi tutumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme üzerinden çeşitli yorumlar yapılan Mansur Yavaş, tartışmalara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Yavaş, siyasi kulislerde ortaya atılan senaryolara yanıt yetiştirmek yerine Ankara’ya hizmet etmeye odaklandığını ifade etti.

Erdoğan ile görüşmesinin de siyasi bir pazarlık amacı taşımadığını belirten Yavaş, Ankara’nın çözüm bekleyen sorunları ve kentte hayata geçirilmesi planlanan yatırımların görüşmenin ana gündemini oluşturduğunu söyledi.

Yavaş, Erdoğan’ı Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladığını ve görüşme talebini kendisinin ilettiğini belirtti. Talebin olumlu karşılanmasının ardından gerçekleşen görüşmede metro projeleri, kredi ve onay süreçleri ile planlanan büyük fuar alanının yanı sıra Ankara’nın diğer ihtiyaçlarının ele alındığını aktardı.

“Görüşmenin gündeminde Ankara vardı”

Yavaş, belediyelerin büyük ölçekli projeleri hayata geçirirken merkezi yönetimin onayına ve desteğine ihtiyaç duyabildiğine dikkat çekerek görüşmenin Ankara açısından önemini vurguladı.

Başkan Yavaş, açıklamasında, “Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı. Ankara’nın yatırımları vardı. Ankara’nın geleceği vardı” ifadelerini kullandı.

Parti değiştirecek iddialarına net yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme gelen “parti değiştirecek” şeklindeki iddialara da yanıt veren Yavaş, Ankara’nın bir sorununu çözmek veya bir yatırımın önünü açmak için gerektiğinde Cumhurbaşkanı ile görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Yavaş, kendisine güvenen ve yıllardır yanında duran insanları hayal kırıklığına uğratacak bir adım atmayacağını belirtti.

Erdoğan ile görüşmesinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmeden haberdar olduğunu da açıklayan Yavaş, siyasi pozisyonuna ilişkin iddialara böylece doğrudan yanıt verdi.

Belediye meclislerindeki dengelere dikkat çekti

Siyasi tutumunun televizyon programlarında farklı senaryolar üzerinden yorumlanmasına da tepki gösteren Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan son seçim üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Belediye meclislerindeki siyasi dengelerin dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını ifade eden Yavaş, belediye başkanlarının ekonomik sorunlar, vatandaşların hizmet beklentileri ve merkezi yönetimle çözülmesi gereken meselelerle aynı anda mücadele ettiğini belirtti.

Üsküdar ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinde yaşanan gelişmelere de değinen Yavaş, siyasi çekişmelerin belediye meclislerine taşınmasının kentlerde hizmet üretimini zorlaştırabileceğini savundu.

“Yeni cepheler açmaya ihtiyacımız yok”

Ankara’da bugüne kadar izlediği denge politikasının son belediye meclisi seçiminde sonuç verdiğini söyleyen Yavaş, CHP ve Yeni Parti olarak seçimi firesiz kazandıklarını ifade etti.

Mevcut siyasi pozisyonunu koruyacağını vurgulayan Yavaş, toplumun farklı kesimlerinde ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu dile getirdi. Bu nedenle atacağı herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını istemediğini belirtti.

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır.”

Yavaş’tan gazetecilere: “Senaryo üretmeyin”

Açıklamasının sonunda hakkında “kulis bilgisi” adı altında çeşitli iddialar ortaya atan gazetecilere de tepki gösteren Yavaş, siyasi kararlarının televizyon ekranlarında üretilen senaryolar üzerinden okunamayacağını söyledi.

Yavaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız. Siyasette ne düşündüğümü, nasıl bir tutum alacağımı ya da hangi kararı vereceğimi öğrenmenin yolu televizyon ekranlarında senaryo üretmek değildir. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz.”