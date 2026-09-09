Yeraltı dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizinin yeni sezon okuma provası gerçekleştirildi.

Yeni sezonda kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer’i dahil eden Yeraltı ekibi, hikayenin yeni dönemine ilişkin ilk hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Yeraltı dizisine 4 yeni oyuncu

Dizinin mevcut kadrosuna katılan yeni oyuncular, okuma provasında diğer oyuncularla buluştu. Kadronun genişlemesiyle birlikte Yeraltı dünyasında değişecek dengeler ve geçmişten gelen hesaplaşmalar yeni sezonun merak edilen konuları arasında yer aldı.

Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı Bozo karakterinin geçmişinde önemli bir yere sahip olan eski sevgilisi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Azra Aksu ise Şükran Ovalı’nın hayat vereceği karakterin kızını canlandıracak. İsmail Hacıoğlu, Azra Aksu’nun karakterinin amcası olarak hikayeye dahil olurken, Ekrem Tamer ise Hacıoğlu’nun canlandıracağı karakterin babası rolünü üstlenecek.

Yeni sezonda dengeler değişecek

Geçmişten bugüne uzanan karakter bağlantılarının Bozo’nun hayatını ve Yeraltı’ndaki dengeleri nasıl değiştireceğiyeni sezonun en önemli merak konularından biri olacak.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin kadrosunda Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor.