Yapay zeka sektöründe dikkat çeken bir istifa ve uyarı gündeme geldi. Son üç yıldır yapay zeka alanında OpenAI ve Anthropic bünyesinde araştırmacı olarak görev yaptığını belirten Coxon, Anthropic'ten istifa ettiğini açıkladı.

Coxon, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her iki şirketin de yapay zeka geliştirme sürecinde yeterince sorumlu davranmadığını savundu.

“Kontrolsüz bir yarış içindeler”

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu öne süren Coxon, yapay zekanın gelecekte ulaşabileceği kapasiteye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Coxon, “Bu teknolojinin gücünü hafife almayın” diyerek, yapay zeka sistemlerinin yakın gelecekte çok daha güçlü hale gelebileceğini savundu.

Bu sistemlerin her şeyi hackleyebilecek, çeşitli alanları kısa sürede dönüştürebilecek ve gerçek güç ile kaynaklara erişebilecek insanüstü sistemlere dönüşebileceğini belirten Coxon, yapay zeka alanındaki ilerlemenin hız kesmediğini ifade etti.

“İnsanlığı öldürebileceğine ciddi şekilde inanıyorlar”

Coxon, yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde görev alan sektör çalışanlarının önemli bölümünün, bu sistemlerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlığın yok olmasına yol açabileceğine ciddi şekilde inandığını iddia etti.

Yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinin kamuoyu önünde daha ılımlı açıklamalar yaptığını savunan Coxon, şirketlerin kapalı kapılar ardında ise teknolojinin oluşturabileceği riskler konusunda büyük korku yaşadığını öne sürdü.

Anthropic yönetimine eleştiri

Coxon, Anthropic yönetiminin tüm risklere rağmen süper zekaya ilk ulaşanın kendileri olması gerektiği düşüncesine odaklandığını iddia etti.

Bu yaklaşımı eleştiren Coxon, yaşanan süreci “özel bir şirketin dahili iletişim uygulamasından yürütülemeyecek kadar kibirli bir kumar” olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada yapay zeka tartışması

Coxon'un paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, sosyal medya kullanıcıları da yapay zekanın geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD'li milyarder Bill Ackman, Coxon'un paylaşımını alıntılayarak durumu “endişe verici” olarak değerlendirdi.

Andrew Yang ise yapay zekaya ilişkin risklerin çoğu kişinin düşündüğünden daha büyük olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin çok geç olmadan alınması gerektiğini savundu.

Alex Berenson da yapay zekanın risklerini inceleyecek küresel bir komisyona ihtiyaç olduğunu ifade ederek, hiçbir ekonomik kazancın böyle bir riski almaya değmeyeceğini söyledi.

Krystal Ball ise Coxon'un açıklamalarını “sektörden birisinin vahim bir uyarısı daha” şeklinde değerlendirdi.