Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ve beraberindeki heyeti TBMM’de ağırladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; görüşmelerin ardından Şeref Holü’nde ortak basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerden bölgesel gelişmelere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye ile Irak arasında son dönemde olumlu bir ivme yakalandığını belirten Kurtulmuş, iki ülke parlamentolarının da hükümetler arasında yürütülen olumlu gündeme katkı sunacağını ifade etti. Parlamentolar arası dostluk grupları ve kurulacak komiteler aracılığıyla iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye ve Irak’ın ortak meselelerde yakın koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, Irak’ın istikrarını Türkiye açısından da önemli gördüklerini belirterek, Irak’ın devlet otoritesini ve egemenliğini güçlendirmeye yönelik adımlarını desteklediklerini söyledi.

KALKINMA YOLU PROJESİNE TAM DESTEK

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de Türkiye ile Irak’ın yanı sıra bölgenin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıyan Kalkınma Yolu Projesi oldu. Projenin Asya ile Avrupa’yı Irak ve Türkiye üzerinden birbirine bağlayacağını belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin projeye yönelik desteğini yineledi. Kurtulmuş, Kalkınma Yolu’nun kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif ve uygulanabilir hale gelmesini temenni ettiklerini belirterek, projenin yalnızca ekonomik değil, bölge halklarını ve şehirlerini birbirine bağlayan stratejik bir adım olduğuna işaret etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ IRAK” VURGUSU

Basın toplantısında terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konusuna da geniş yer veren Kurtulmuş, Türkiye’de terörün sona erdirilmesine yönelik sürecin etkilerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını vurguladı.

“Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini” belirten Kurtulmuş, terörden büyük zarar gören Irak’ın da en kısa sürede terör örgütlerinden ve silahlı gruplardan arındırılmasını ümit ettiklerini söyledi. Irak’ta silahlı ve milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümeti’ne devretmesine yönelik hazırlığın önemine dikkat çeken Kurtulmuş, bu sürecin Irak’ın tamamında barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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