Toplumda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sağlıklı Yaşam Vakfı, sağlık, barış, eğitim, teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında topluma katkı sağlayan çalışmaları desteklemeye devam ediyor.

Vakıf tarafından verilen “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”, bu kapsamda İtalyan yapay zeka uzmanı Guglielmo Montone’ye verildi. Montone, yapay zekanın özellikle çocukların eğitiminde insan yararına ve pozitif amaçlarla kullanılmasına yönelik çalışmaları ile sürdürülebilir yaşam alanındaki faaliyetleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

Teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları

Montone’nin kurduğu şirkette, çip üretiminde kullanılan bir teknolojinin optimizasyonu üzerine uzun yıllar çalıştığı ve bu çalışmalarla üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine ve atık miktarının azaltılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Yapay zeka alanında doktora ve doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Montone, üniversiteler ve eğitim dünyasıyla iş birliği içerisinde yapay zekanın çocukların eğitiminde etkin ve yararlı biçimde kullanılmasına yönelik projeler yürütüyor.

Montone ayrıca Türkiye’de Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde pilot proje olarak geliştirilen “Sağlıklı Yaşam Köyü” projesinin benzerini hayata geçirmek için de çalışmalar başlattı.

Bu kapsamda organik ve GDO’suz ürünler yetiştiren Montone’nin projesinde doğal tarım uygulamalarının yanı sıra hayvanların korunması ve hayvan sevgisine dayalı bir yaşam anlayışına da yer veriliyor.

Ödül uluslararası boyuta taşındı

Montone’nin yapay zekanın insanlığın yararına kullanılmasına yönelik çalışmaları, eğitim projeleri, sürdürülebilir teknoloji ve atıkların azaltılmasına yönelik faaliyetleri ile organik tarım uygulamalarını kapsayan çalışmaları ödülün verilmesinde etkili oldu.

Ödülün İtalya’da takdim edilmesiyle birlikte, Türkiye menşeli “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” ilk kez yurt dışında verilmiş oldu. Böylece sağlık, sürdürülebilir yaşam, teknoloji ve eğitim alanlarında insanlığın ortak yararına yönelik çalışmaların uluslararası düzeyde desteklenmesi ve görünür hale getirilmesi hedefinde yeni bir adım atıldı.

Ödül farklı ülkelerde de verilecek

Sağlıklı Yaşam Vakfı’nın, “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nü önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir anlayışla devam ettirmeyi planladığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre ödülün, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde sağlık ve barış alanlarında topluma ve insanlığa değer katan kişi, kurum ve kuruluşlara takdim edilmesi planlanıyor.