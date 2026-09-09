Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda bölgede dalga boyunun yüksek olmasının beklendiğini açıkladı.

Bu kapsamda Kısırkaya Halk Plajı, 9 Eylül Çarşamba günü ile 10 Eylül Perşembe günü bitimine kadar deniz ve plaj girişine kapatıldı.

Kaymakamlık, kararın olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını bildirdi.

Şile’de Ayazma ve Ağva Plajları için özel düzenleme

Şile Kaymakamlığı ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre rüzgarın kuvvetli, dalga boyunun ise yüksek olmasının beklendiğini duyurdu.

Poyrazın etkili olması beklenen 9 ve 10 Eylül tarihlerinde ilçede denize girmek yasaklandı.

Ancak Ayazma ve Ağva plajlarında, cankurtaranların oluşturacağı kontrollü alanlar istisna tutuldu. Söz konusu alanların ise her iki plajda da saat 18.00 itibarıyla boşaltılacağı bildirildi.

Yetkililer, yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların alınan kararlara uymasının can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.