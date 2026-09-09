Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka.”

VİDEODA CHP TARİHİNDEN İSİMLER YER ALDI

Kılıçdaroğlu’nun mesajıyla birlikte yayımladığı videoda CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Erdal İnönü’ye ait görüntüler kullanıldı.

Partinin 38’inci Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçilen ancak mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrasında tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ise videoda yer almadı. Bu ayrıntı siyasi kulislerde ve sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, videonun içeriğine veya Özel’in görüntülerine yer verilmemesine ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı.

Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum.



O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok.



Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz.



Emanetçileri olur.



Yaşa, var ol Fırka!#CHP103Yaşında pic.twitter.com/zJPAWsSoWU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 8, 2026

CHP’DEKİ HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli 38’inci Olağan Kurultay’ın geçersiz sayılmasına karar vermişti.

Kararla Özel ve dönemin parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti organları göreve iade edilmişti. Özel yönetiminin temyiz başvurusunda bulunduğu dosyaya ilişkin hukuki süreç sürüyor.