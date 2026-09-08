İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanık Efe Ç., 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Savcılık, önceki duruşmada sanık hakkında toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti.
Kararın ardından Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, verilen cezaya tepki gösterdi. Ünlü, “21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indirdiler. Sırf yaşı çocuk diye…” ifadelerini kullandı.
Atlas Çağlayan’ın ailesi, dava sürecinde sanığın yetişkin gibi yargılanmasını ve daha ağır bir ceza verilmesini talep etmişti.