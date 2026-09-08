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Atlas Çağlayan’ın ailesi, dava sürecinde sanığın yetişkin gibi yargılanmasını ve daha ağır bir ceza verilmesini talep etmişti.

Bakırköy 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Savcılık, önceki duruşmada sanık hakkında toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti.

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