Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü birincilikle tamamlayan Emel Arman, 1995 yılında Türk Hava Yolları'nda göreve başladı. Arman, 23 yaşında RJ100 ve RJ70 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak sağ koltukta uçmaya başladı. Kariyerinin ilk yıllarında geniş gövdeli uçaklarda da görev alan Arman, 1997 yılında Airbus A340 tipi uçakla Atlas Okyanusu'nu aşarak New York'a uçtu. Arman, bu uçuşuyla 'okyanusu aşan ilk Türk kadın pilot' unvanını aldı. Sonraki yıllarda THY bünyesinde Airbus A330 ve A350 tipi geniş gövdeli uçaklarda kaptan pilot olarak görev yapan Arman, yaklaşık 23 bin saat kokpit uçuşu gerçekleştirdi. THY'nin ilk kadın pilotu ve ilk kadın kaptan pilotu unvanlarını taşıyan Emel Arman, 7 Eylül'de TK1884 sefer sayılı Viyana-İstanbul uçuşuyla son uçuşunu gerçekleştirerek emekliye ayrıldı.
THY'nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ilk kadın kaptan pilotu Emel Arman, 31 yıllık görev süresinin ardından emekli oldu. Arman, kariyeri boyunca yaklaşık 23 bin saat kokpit uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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