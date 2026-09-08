Ankara’nın Çubuk ilçesinde uzun süredir yaşanan içme suyu sorunlarının çözümü için başlatılan altyapı çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kösrelik Mahallesi ve Çırpılıyurt Mevkii’nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bölgedeki içme suyu altyapısını güçlendirmek ve yaşanan sorunların önüne geçmek amacıyla 5,5 kilometrelik yeni içme suyu hattının imalatı tamamlandı. Çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında 1,34 kilometrelik ilave hattın daha bölgeye kazandırılması planlanıyor. İlave hattın tamamlanmasıyla birlikte Kösrelik Mahallesi ve Çırpılıyurt Mevkii toplam 6,8 kilometrelik yeni içme suyu şebekesine kavuşmuş olacak.

ABB tarafından yapılan açıklamada, çalışmalarla bölgenin içme suyu altyapısının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Uzun süredir içme suyu konusunda sorun yaşayan bölgedeki vatandaşlar açısından projenin tamamlanmasıyla birlikte altyapı kaynaklı problemlerin azaltılması ve daha sağlıklı bir içme suyu şebekesinin oluşturulması bekleniyor.