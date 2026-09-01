Ankara’nın Çubuk ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan Çubuk turşusu, tarladan kavanoza uzanan üretim süreciyle öne çıkıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; ilçede yetiştirilen sebzeler hasadın ardından turşu evlerine götürülürken, sarımsak, acı biber, karabiber ve çiçeklenmiş dereotu gibi malzemelerle kurulan turşular, yaklaşık 25 gün boyunca soğuk ve karanlık ortamda bekletiliyor.

TARLADA ÇOK SAYIDA ÜRÜN YETİŞTİRİLİYOR

Çubuk’un önemli yöresel ürünlerinden biri olan ve ilçenin adıyla bütünleşen Çubuk turşusu, tarladan sofraya uzanan geleneksel üretim süreciyle dikkat çekiyor. İlçede yetiştirilen farklı sebzeler, hasadın ardından turşu evlerinde işlenerek kavanozlara dolduruluyor.

Çubuk’ta turşuluk ürünlerin yetiştirildiği tarlalarda üretim sürecini anlatan Salih Kocalak, tarlada çok sayıda farklı ürün yetiştirildiğini belirtti. Kocalak, "Burada yetiştirdiğimiz ürünler turşu evine gidiyor" dedi. Çubuk turşusunun temelini oluşturan sebzelerin tarladan temin edildiğini aktaran Kocalak, bölgede yetiştirilen ürünler arasında domates, salatalık, biber, dereotu ve kelek bulunduğunu söyledi.

Kocalak, "Bizim ürünlerde 90 çeşit sebze çeşitlerimiz var. Domates, salatalık, biber, dereotu, kelek. Bunlar buradan toplanıp turşu evine gidiyor" ifadelerini kullandı. Üretimin yalnızca açık tarlalarla sınırlı olmadığını da belirten Kocalak, seralarda da çeşitli üretimler yapıldığını kaydetti. Kocalak, "Seremiz de var" diyerek üretimin farklı alanlarda sürdürüldüğünü ifade etti. Tarladan toplanan ürünlerin turşu evlerine ulaştırılmasıyla birlikte üretimin ikinci aşamasına geçiliyor.

ÇUBUK TURŞUSUNUN YAPIMI GELENEKSEL YÖNTEMLE SÜRÜYOR

Çubuk turşusunun kurulum aşamasını anlatan Satı Özkan ise turşunun hazırlanmasında kullanılan malzemeleri sıraladı. Özkan, turşunun temel malzemelerinin yanı sıra lezzet ve aroma veren çeşitli ürünlerin de kullanıldığını belirtti.

Özkan, "Sarımsak atıyoruz. Bir tutam sarımsak. Dereotu, karabiber, çiçeklenmiş dereotu. Acı biberimiz" dedi. Turşunun hazırlanmasında karabiberin de önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Özkan, "Turşunun olmazsa olmazı karabiber" ifadelerini kullandı. Turşunun kurulumuna başlayan Özkan, kavanoza önce sarımsak, ardından acı biber ve çiçeklenmiş dereotu ekledi. Hazırlık sırasında yöresel üretime ve emeğe vurgu yapan Özkan, "Çubuğumuzun olması da olmazdı. Sevgimizi katarak yapıyoruz" diye konuştu.

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