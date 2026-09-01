Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni anket, ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu desteğinde dikkat çeken tabloyu ortaya koydu.

21-26 Ağustos tarihleri arasında 1000 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara Trump'ın başkanlık performansı ve İran politikası başta olmak üzere çeşitli konularda sorular yöneltildi.

Ankete göre, ABD'lilerin yalnızca yüzde 32'si Trump'ın başkanlık performansını onayladığını belirtirken, yüzde 64'ü performansını onaylamadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 3'ü ise bu konuda kararsız olduğunu söyledi.

Trump'ın İran politikasına destek düşük

Ankette ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları da katılımcılara soruldu. Katılımcıların yüzde 26'sı saldırıları onayladığını, yüzde 54'ü ise saldırıları uygun bulmadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 55'i “İran'a saldırmanın bir hata olduğu” görüşüne katılırken, yüzde 27'si bu görüşe katılmadığını ifade etti.

Trump'ın İran'la yaşanan savaşı yönetme biçimine ilişkin soruda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 25'i Trump'ın savaşı yönetme performansını olumlu değerlendirirken, yüzde 68'i performansını “pek iyi değil” veya “hiç iyi değil” şeklinde değerlendirdi.

Enflasyon politikasına da destek yok

Ankette Trump yönetiminin enflasyon politikaları da mercek altına alındı.

Katılımcıların yalnızca yüzde 22'si Trump'ın enflasyon konusundaki politikalarını desteklediğini belirtirken, yüzde 75'i aksi yönde görüş bildirdi.

Mart ayındaki ankete göre Trump'a desteğin seyri

Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından mart ayında gerçekleştirilen ankette de Trump'a yönelik memnuniyetsizliğin yüksek olduğu görülmüştü.

Mart ayındaki ankete katılanların yüzde 62'si Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığını, yüzde 63'ü ise Trump'ın İran'a ilişkin tutumunu onaylamadığını belirtmişti.