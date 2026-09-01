Ankara’nın kültürel değerleriyle öne çıkan ilçelerinden Nallıhan, 10. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kent Gezileri ile katılımcılar, Nallıhan’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından keşfetme fırsatı bulacak.
Program kapsamında Nallıhan Kuş Cenneti’nden Tapduk Emre Türbesi’ne, Kocahan’dan ilçenin kültürel mirasınauzanan özel gezi rotaları oluşturulacak.
Ankara’nın geleneksel el sanatlarından tarihi mekanlarına ve doğal güzelliklerine uzanan etkinliklerle katılımcılara farklı bir keşif deneyimi sunulacak.
📍 Nallıhan
Kent Gezileri’ne katılmak ve program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, kentgezileri.ankara.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.