20 Bin Diş Hekimi Atama Bekliyor

“Bizim de bir çatımız oldu”

Er Gaziler ve Şehit Aileleri Meclis’i Bekleyecek

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Kent Gezileri’ne katılmak ve program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, kentgezileri.ankara.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

Er Gaziler ve Şehit Aileleri Meclis’i Bekleyecek

Ankara’nın geleneksel el sanatlarından tarihi mekanlarına ve doğal güzelliklerine uzanan etkinliklerle katılımcılara farklı bir keşif deneyimi sunulacak.

4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kent Gezileri ile katılımcılar, Nallıhan’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından keşfetme fırsatı bulacak.

Ankara’nın kültürel değerleriyle öne çıkan ilçelerinden Nallıhan, 10. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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